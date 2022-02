Sarah Engels wünscht sich ihren Babybauch zurück

Sarah Engels (29) schwelgt im Familienglück: Im Dezember 2021 wurde die Sängerin Mutter einer Tochter. Zusammen mit ihrem Mann Julian Engels (28) konnte sie die kleine Solea Liana auf der Welt begrüßen. Ihr sechsjähriger Sohn Alessio hat somit ein Schwesterchen erhalten. Jetzt – nur zwei Monate nach der Schwangerschaft – vermisst die 29-Jährige eine Sache ganz besonders: ihren Babybauch.

«Irgendwie vermisse ich meinen Bauch. Ich hatte so eine schöne Schwangerschaft», teilte Sarah am Samstag ihren Fans auf Instagram mit. Dazu veröffentlichte die Ex-DSDS-Zweitplatzierte gleich mehrere Fotos aus der Zeit, als sie noch schwanger war. «Ich habe mir immer richtig gegönnt», scherzte die Sängerin weiter und postete dazu ein Video, in dem sie mit riesigem Babybauch und Donut in der Hand durch die Wohnung tanzt.

Folgt bald Baby Nummer 3?

Inzwischen ist die zweifache Mama wieder rank und schlank. «Mein Bäuchlein geht immer mehr zurück», schrieb Sarah in ihrer Instagram-Story. Doch ob sich das vielleicht demnächst wieder ändern wird? Spätestens seit ihrem Throwback-Posting sind sich viele Fans sicher, dass sich die Sängerin ein drittes Baby wünscht. Sie selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Auf Instagram schrieb Sarah allerdings kürzlich: «Ich ziehe den Hut vor allen Familien, die drei bis fünf Kinder haben. Mir reichen schon zwei, um mit meinen Nerven am Ende zu sein.» So gestand die Musikerin, dass es bei Familie Engels manchmal ganz schön chaotisch zu- und hergehen könne. Dennoch würde sie ihre Familie «für nichts hergeben».

Auch auf ihre Hochzeit blickte Engels kürzlich zurück. Ihr Ehemann Julian und sie schauten sich gemeinsam ihre Hochzeitsvideos auf dem Fernseher an, wie die Sängerin auf Social Media zeigte. Das Paar hatte im Mai 2021 geheiratet. «Ich liebe dich», schrieb Sarah am Samstag zu einem Schnappschuss ihres Liebsten. Und weiter: «Dieser Tag war einfach magisch und ich werde ihn nie vergessen.»

(L'essentiel/Lara Hofer)