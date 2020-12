Laura Müller zeigt Fans ihren Luxus-​​Adventskalender

Dass er Schulden in Millionenhöhe hat, diese Woche gar von einem Gläubiger persönlich zu Hause heimgesucht wurde und seit seinem Outing als Corona-Skeptiker mehrere Deals verloren hat, scheint Skandal-Schlagersänger Michael Wendler (48) kaltzulassen. Völlig unbekümmert beschenkt er seine Frau Laura (20) mit luxuriösen Adventsgeschenken, deren Wert am dritten Tag bereits rund 2200 Euro beträgt.

1. Türchen

Am ersten Adventstag teilte das Model ein Foto des üppigen Adventskalenders. Er besteht aus zahlreichen großen Geschenken, die an einer Girlande hängen. Sie verriet dabei auch gleich, was sich hinter dem ersten Türchen befand: ein Apple-Smartphone der neuesten Generation. Rund 1120 Euro kostet zurzeit ein iPhone 12 Pro.

2. Türchen

Ein klein wenig günstiger, dafür umso glamouröser ging es am zweiten Tag weiter. Der «Egal»-Sänger schenkte seiner Frau High Heels des französischen Luxus-Modehauses Saint Laurent. Kostenpunkt: circa 800 Euro.

Lauras Advents-Unboxing scheint ihre Followerinnen und Follower anscheinend brennend zu interessieren. So schreibt sie in ihrer Story: «Türchen zwei … Mein Postfach explodiert, weil alle sehen wollen, was drin ist.»

Mit den Schuhen dürfte der Wendler wohl genau Lauras Geschmack getroffen. Schon zuvor zeigte sie sich auf Instagram in Saint-Laurent-Heels.

3. Türchen

Auch am dritten Dezembertag wurde Laura mit einem Marken-Accessoire überrascht. Diesmal versteckte sich eine Sonnenbrille des italienischen Luxusbrands Miu Miu in der Geschenkbox. Das mit Steinen besetzte Modell kostet circa 280 Euro.

Ob der Wendler die Geschenke tatsächlich aus eigener Tasche finanziert hat, lässt sich nicht klar sagen. Denkbar wäre auch, dass es sich um gesponserte Artikel handelt.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)