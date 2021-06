Was wirklich hinter dem Namen «Lilibet» steckt

Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) sind erneut Eltern geworden. Ihre Tochter trägt den Namen Lilibet Diana. Sie wurde am 4. Juni 2021 in Santa Barbara, Kalifornien, geboren und ist mittlerweile mit ihrer Mutter Meghan zu Hause. Die negativen Schlagzeilen über das Paar schienen zuletzt kaum ein Ende zu nehmen. Obwohl Harry und Meghan mit ihren Interviews in den letzten Monaten den königlichen Palast mit Anschuldigungen überhäuften, scheint die Namenswahl ihrer Tochter nun nahezu wie ein Versöhnungsgeschenk.

Der Name Lilibet Diana ist eine Hommage an Harrys Mutter und Großmutter, welcher er in den letzten Wochen wohl mehr Bauchschmerzen als Freude bereitete. «Lili wurde nach ihrer Urgroßmutter, Ihrer Majestät der Königin benannt, wessen Familien-Spitzname Lilibet ist. Ihr zweiter Vorname, Diana, wurde zu Ehren ihrer geliebten verstorben Großmutter, der Prinzessin von Wales, ausgewählt», steht in einem Statement auf der Archewell Foundation Website.

Royal-Experte hält diesen Namen für den «royalsten Namen, den man geben kann»

Die Königin Elisabeth II erhielt ihren Spitznamen Lilibet, von ihrem Großvater König George V. Da die Königin in Kinderjahren wohl vergebens versucht hatte ihren Namen richtig auszusprechen, entstand daraus ihr Spitzname, und zugleich der Name ihrer jetzigen Ur-Enkelin Lilibet. Duncan, Larcombe, ehemaliger Redakteur der «Sun» und Royal-Experte, hält diesen Namen für den «royalsten Namen, den man geben kann».

Larcombe sagte gegenüber der BBC: «Es besteht kein Zweifel, dass die Namenswahl für Harrys und Meghans erster Tochter der erste bedeutende – möglicherweise einzige – Olivenzweig ist, den die Sussexes als Paar der britischen Königsfamilie angeboten haben, seit sie die Familie verlassen haben.»

(L'essentiel/rap)