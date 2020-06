«Wer weiß, was nach Corona noch kommt»

Ende März hatte sich Prinz Charles (71) mit dem Coronavirus infiziert – wo, kann nur gemutmaßt werden. Möglicherweise hatte er sich bei Fürst Albert von Monaco (62) angesteckt, der ebenfalls an Covid-19 erkrankt war. Die beiden Royals hatten sich kurz davor an einem Charity-Event getroffen. Charles begab sich nach der Diagnose sofort auf seinem schottischen Landsitz Birkhall in Selbstquarantäne.

Von dort aus hat er nun auch ein Interview gegeben und alles Revue passieren lassen. Die Krankheit sei «ziemlich leicht» verlaufen, resümiert der britische Thronfolger im Video-Call mit Sky News. «Ich hatte Glück», dessen ist er sich heute bewusst. «Aber ich hatte es, und ich kann dadurch verstehen, was andere Leute durchgemacht haben.»

Charles drückt Betroffenen und Angehörigen sein Mitgefühl aus. «Ich fühle besonders mit denjenigen mit, die ihre Lieben verloren haben und in dieser Zeit nicht bei ihnen sein konnten», sagt er. «Das ist für mich das Grässlichste.»

Seine eigene Erfahrung habe ihn entschlossener gemacht, für einen Ausweg aus der aktuellen Situation zu kämpfen – und sich noch mehr für die Natur einzusetzen. Die «grüne Erholung» müsse künftig mehr ins Zentrum rücken. Er selbst habe während des Lockdowns keine Zeit verschwendet und mit einer Menge Leute auf der ganzen Welt die Probleme besprochen.

The Prince of Wales has told Sky News that he knows he was "lucky" and "got away with it quite lightly" when he caught #coronavirus.



