«Der Hass gegen Asiatinnen ist ekelhaft!»

Die Bluttat im US-amerikanischen Atlanta erschüttert gerade die Welt: Ein 21-jähriger weißer Mann erschoss in einer Angriffsserie auf drei Massage-Salons im US-Bundesstaat Georgia acht Menschen, darunter sechs Asiatinnen. Mehrere Stars bekunden nun auf Social Media unter dem Hashtag #stopasianhate ihre Anteilnahme und sprechen sich gegen Rassismus und Hassattacken auf die asiatische Community aus, die seit Beginn der Pandemie laut mehreren Statistiken stark zugenommen haben.

Schauspielerin Olivia Munn (40) war nebst Gemma Chan (38) oder Steve Yeun (37) einer der zahlreichen Stars asiatischer Herkunft, die sich auf Social Media zu Wort meldeten. «Ich bin es leid, dass Leute weiße Terroristen vermenschlichen und ihre tödlichen Handlungen entschuldigen», stellt sie in einem Statement auf Instagram gleich zu Beginn klar.

Weiter schreibt die «X Men»-Darstellerin: «Man versucht so zu rechtfertigen und zu rationalisieren, was er getan hat, statt die Tat beim Namen zu nennen: Ein Hassverbrechen gegen asiatische Frauen», so Olivia weiter und fügt an: «Eine ganze Population lebt bedroht. Asiatische Menschen in den USA werden zur Zielscheibe. Wir brauchen Hilfe, bitte».

So wurde die Polizei von Atlanta von mehreren Seiten für die Aussage kritisiert, dass es noch zu früh sei, die Tat als rassistisch motiviert zu beurteilen, da der Täter seine Sexsucht als Beweggrund angegeben habe. Laut dem Schützen hätten die Opfer eine «Versuchung» für ihn dargestellt – für viele aber ein klares Zeichen für die Fetischisierung asiatischer Frauen.

The fucking gall of a white male mass murderer to confidently tell on himself to police.



The piece of shit said, "I'm not racist because I have a sex addiction that made me eliminate people and places I'm tempted by, which are Asian women at Asian spas."



THAT'S A HATE CRIME. https://t.co/dwHE0goTSZ — Eugene Lee Yang (@EugeneLeeYang) March 17, 2021

Auch Rihanna meldet sich zu Wort

Nebst einer Vielzahl asiatischer Promis solidarisieren sich auch viele Celebs mit nicht-asiatischem Hintergrund mit der Community, darunter die Hollywoodstars Gwyneth Paltrow (48) und Mark Ruffalo (53).

Megastar Rihanna (33) schreibt in einem Insta-Beitrag: «Was gestern in Atlanta passiert ist, war brutal, tragisch und sicherlich bei Weitem kein Einzelfall. Der Hass gegen Asiatinnen und Asiaten sowie Pacific Islanders ist ekelhaft! Ich bin untröstlich für die asiatische Gemeinschaft und mein Herz ist bei den Angehörigen derer, die wir gestern verloren haben.»

Musiker John Legend (42), dessen Ehefrau Chrissy Teigen (35) thailändische Wurzeln hat, bekundete auf Twitter ebenfalls seine Anteilnahme: «Absolut furchtbar. Ich sende Liebe an alle Angehörigen. Unsere Nation muss die zunehmenden Bedrohungen wahrnehmen, die sich gegen unsere asiatisch-amerikanischen Brüder und Schwestern richten.»

Absolutely horrible. Sending love to all the loved ones of those whose lives were taken. Our nation needs to reckon with the increased threats being directed at our Asian-American brothers and sisters. https://t.co/52DCKPeDOt — John Legend (@johnlegend) March 17, 2021

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)