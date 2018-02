Meghan Markle hat die Hosen an

Für ihre erste Preisverleihung mit ihrem Verlobten Prinz Harry (33) passte sich die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle (36) outfittechnisch dem typisch regnerischen Wetter in London an. Statt im luftigen Kleid kam sie in einem eleganten Zweiteiler von Alexander McQueen an die Veranstaltung, bestehend aus einem satingefütterten Woll-Blazer, einer passenden Hose und einer weißen Bluse mit Schleife am Dekolleté. Dazu kombinierte sie schwindelerregende High Heels von Jimmy Choo und – klassisch für ein weibliches Mitglied der royalen Familie – eine Clutch von Prada.

Bei den Endeavour Fund Awards wurden die Leistungen von verletzten und kranken Militärangehörigen geehrt. «Ich fühle mich wirklich privilegiert, hier zu sein», sagte Meghan beim Event. Doch nicht nur ihr Outfit sorgte an dem Abend für Gesprächsstoff, auch eine kleine Panne brachten der gebürtigen Amerikanerin erneut Sympathiepunkte ein. Als sie auf der Bühne nämlich einen Preis überreichen wollte, konnte ihr Co-Präsentator zunächst die Liste der Nominierten nicht finden. Markle überspielte den Fauxpas mit einem Lächeln und versuchte bei der Suche zu helfen.

Shitstorm wegen «Vorhang» von Kate

Ein rundum erfolgreicher Abend für das neue Mitglied der royalen Familie – was man von ihrer Schwägerin in spe Herzogin Catherine (35) allerdings nicht behaupten kann. Die hochschwangere Kate befindet sich mit Prinz William (35) gerade auf Skandinavien-Tour und wechselt beinahe im Stundentakt ihren Look. Eines ihrer Outfits kam allerdings gar nicht gut bei den Royal-Fans an und löste gar einen Shitstorm in den sozialen Medien aus.

Meghan und Harry bezaubern Brixton. (Video: Tamedia/Twitter)

Ein blaues Samtkleid der Marke Erdem, das die sonst so stilsichere Kate bei einem Empfang in Schweden trug, wurde als «schäbig» und «altbacken» bezeichnet und sogar mit einem «Vorhang» verglichen. Ein User gibt der Mutter von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) den Rat, sie solle sich doch «Styling-Tipps bei Meghan Markle holen». Autsch.

Wir stellen die royalen Frauen mal stylingtechnisch gegenüber: Wer hat den richtigen Stil für ein Mitglied der Königsfamilie, wer trägt das schönste Kleid und wie gefallen Ihnen die Abend-Looks von Herzogin Kate und Meghan Markle? Stimmen Sie ab!

(L'essentiel/kao)