P!nk hat ihrer Tochter das Gesangstalent vererbt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Für den Song «A Million Dreams» des Albums «The Greatest Showman: Reimagined» stand die 39-Jährige gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Willow Stage hinter einem Mikrofon in den Atlantic Records Studios.

Und dabei machte die 7-Jährige eine mehr als nur gute Figur. Obwohl sie noch sehr jung ist, sang sie ihren Part diszipliniert und wunderschön ein. Die Mama kniete dabei neben ihr und achtete auf das richtige Timing der Einsätze. Der erste Schritt, um in die Fußstapfen der berühmten Mutter zu treten, wurde bravourös absolviert.

«The Greatest Showman: Reimagined»

Der Soundtrack des Musical-Films «The Greatest Showman» erfährt eine komplette Pop-Überholung. Neben P!nk und ihrer Tochter interpretieren unter anderem Panic! At The Disco, Kelly Clarkson, Anne-Marie und James Arthur die bekannte Lieder neu. Keala Settle, Kesha und Missy Elliott verpassen dem Hit «This Is Me» einen modernen Anstrich. Erscheinungsdatum ist der 16. November 2018.

(L'essentiel/baf)