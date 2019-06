Helene Fischer überrascht mit neuem Aussehen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Helene Fischer kehrte für ein Privatkonzert in der TUI-Arena in Hannover kurzzeitig aus ihrer Pause zurück. Der millionenschwere Bau-Unternehmer Günter Papenburg hatte die Sängerin engagiert, die sich im Januar 2019 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, am Samstag für seine Feier zum 80. Geburtstag.

Vor rund 5000 Gästen performte die Sängerin eine 90-minütige Show mit zahlreichen Hits wie «Herzbeben» und «Achterbahn». Allerdings sorgte unter den Zuschauern nicht die Performance der Musikerin für Gesprächsstoff, sondern ihre veränderte Optik.

Lockeres Outfit

Statt ihres typischen Bühnen-Looks – bestehend aus hautengen und glitzernden Outfits – stand Helene Fischer bei dem Extra-Konzert in einer weiten, schwarzen Hose, einem ärmellosen Mantel und einem Spitzen-Top auf der Bühne.

Vergleicht man nämlich den jüngsten Auftritt mit der letzten öffentlichen Performance im Januar wird deutlich: Helenes Arme wirken kräftiger.

Und auch ihr Dekolleté ist üppiger als noch einige Monate zuvor. Ein weiblicher Gast aus der ersten Reihe berichtet zudem gegenüber Bild, eine kleine Wölbung unter ihrer Hose gesehen zu haben.

Glückliche Helene

Schon bei ihrer Ankunft in Hannover hatte sich Helene von ihrer ungewohnt natürlichen Seite gezeigt: Die Sängerin soll kaum Make-up getragen haben und auch ein dunkler Haaransatz war deutlich zu sehen. Sprich: Sie scheint sich die Haare nicht mehr zu färben. Die Auszeit scheint der 34-Jährigen also sichtlich gut zu tun – sie wirkt erholt und sehr glücklich.

(L'essentiel/kao)