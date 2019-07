Liste mit Benimmregeln verärgert Nachbarn

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Windsor liegt seit April das neue Zuhause von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37). Das Paar zog kurz vor der Geburt von Söhnchen Archie ins Frogmore Cottage ein, um fernab des Trubels das Familienleben zu genießen. Doch Ruhe scheint in der Stadt in der englischen Grafschaft Berkshire derzeit nicht zu herrschen.

Laut der britischen Zeitung The Sun soll nämlich den umliegenden Anwohnern bei einer Bürgerversammlung von Vertretern der britischen Königsfamilie eine Liste mit Vorschriften im Umgang mit Harry und Meghan ausgehändigt worden sein. Quasi Benimmregeln für die Nachbarn.

Regeln im Umgang mit Harry, Meghan, Archie und Hunden

In dem Regelwerk soll unter anderem stehen, dass die Anwohner sich dem Paar nicht nähern, geschweige denn es ansprechen dürfen. Beginnen Harry und Meghan ein Gespräch, soll freundlich gegrüsst werden. In den Briefkasten des Frogmore Cottage sollen zudem keine Briefe oder Ähnliches eingeworfen werden.

Außerdem sei es verboten, nach Baby Archie zu fragen oder Babysitterdienste anzubieten. Auch die beiden Hunde dürften weder Gassi geführt noch gestreichelt werden – auch wenn sie auf jemanden zuliefen.

Die Anwohner sind verärgert

Die Nachbarn können die Regeln laut der britischen Zeitung kaum glauben. «Es wäre lustig, wenn es nicht ganz so übertrieben wäre», sagt ein Anwohner. Ein weiterer: «Wir haben so etwas noch nie gehört. Jeder, der hier lebt, arbeitet für die Königsfamilie und weiß, wie man sich respektvoll verhält.»

Nicht einmal die Queen, die auf Schloss Windsor ihre Wochenenden verbringt, forderte jemals solche Maßnahmen.

Harry und Meghan wehren sich

Meghan und Harry anscheinend aber ebenso wenig. In einem offiziellen Statement des Buckingham-Palastes teilte das Paar nun mit, dass es «nichts mit dem Inhalt» dieser Liste zu tun habe.

«Der Herzog und die Herzogin haben dies nicht angefordert, sie wussten nichts davon und hatten nichts mit den Inhalten oder Anweisungen zu tun.» Ein «sehr fürsorglicher» Palastmitarbeiter habe die Regeln aufgestellt.

