Meghan und Harry brechen wieder mal die Regeln

Am Dienstag haben Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) – wieder mal – ihre königlichen Verhaltensempfehlungen missachtet. Auf ihrer ersten gemeinsamen Ausland-Reise als verheiratetes Paar in Australien wurden sie außerhalb des Sydney Opera House von ihren Fans begrüßt. Prinz Harry unterhielt sich dabei mit einem kleinen Mädchen und brach kurze Zeit später mit seiner Ehefrau eine royale Regel: Er ließ sich auf ein Selfie ein.

Das Mädchen trug ein T-Shirt mit der Aufschrift «Girls Can Do Anything» (Deutsch: «Mädchen schaffen alles»). Prinz Harry lobte ihre Kleiderwahl und rief seine Frau herbei, schreibt People.com. Auch Meghan fand: «Ich liebe dein T-Shirt!» Eine Frau, die neben dem Mädchen stand, sagte dann zur Herzogin: «Sie sieht ein bisschen aus wie du, als du jünger warst.»

Prinz Harry nahm daraufhin ein Handy eines Fans entgegen und machte ein Bild von seiner Frau und dem Mädchen.

Am dritten Tag ihrer 16-tägigen Ozeanien-Reise besuchten der Herzog und die Herzogin von Sussex unter anderem eine Schule in Dubbo im Südosten Australiens. Harry hielt in einem Park eine öffentliche Rede und betonte, welch wichtige Rolle der Sport in der Bildung und Integration seiner Ansicht nach einnehme.

Während seiner Ansprache regnete es heftig – und die anwesenden Royal-Fans wurden Zeuge, welch harmonisches Paar er und Meghan abgeben. Während der Rede hielt Meghan schützend einen Schirm über ihren Gatten. Zuvor bot der Bürgermeister Harry seinen Schirm an. Darauf der Prinz: «Alles ist gut, meine Frau ist da.» Hach!

(L'essentiel/don)