Victoria Beckham entlässt 20 Mitarbeiter

Die Modefirma von Multimillionärin Victoria Beckham steckt in einer Krise. Grund dafür sei die Corona-Pandemie. Wie The Sun berichtet, musste sie insgesamt 20 Mitarbeiter kündigen. Darüber hinaus sieht Beckham sich dazu gezwungen auch bei der Anzahl ihrer jährlichen Modekollektion zu sparen.

«Victoria ist tief bestürzt. Es sind wirklich harte Zeiten und jeder ist von der Pandemie betroffen. Dieses Unternehmen ist ihr ganzer Stolz und ihre Freude. Es ging dabei nie um Geld. Sie hat sich während der letzten drei Jahre nicht einmal selbst bezahlt. Sie tut alles, damit sie so viele Mitarbeiter wie nur möglich behalten kann», erzählte ein Insider dem Blatt.

Ein Pressesprecher von Beckham bestätigte die Stellenkürzungen in einem Statement: «Wir haben eine neue strategische Vision entwickelt, um die Marke für die Zukunft abzusichern und mussten leider Entlassungen vornehmen, um dies umzusetzen.» Victorias Unternehmen steckt schon länger in der Krise. Vor zwei Monaten musste sie 30 Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schicken. In Großbritannien bedeutet Zwangsurlaub auch weniger Gehalt.

(L'essentiel/red)