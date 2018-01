Der Belle-​​Michelle-​​Guide für ein richtig frohes Jahr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie lacht, sie strahlt, sie leuchtet. Michelle Hunziker (40) ist so happy, dass es an Übernatürlichkeit grenzt. Sie ist quasi das weibliche Pendant zu Chuck Norris: Hunziker muss nicht an die Sonne – die Sonne kommt zu ihr, um sich unter ihr zu sonnen.

Der Instagram-Account der Moderatorin versprüht eine geballte Ladung Glückshormone. Lernen Sie mit Michelles Happiness-Guide oben in der Bildstrecke, wie Sie garantiert lockerflockig durch 2018 kommen.

Als Soundtrack zur Diashow empfehlen wir übrigens Folgendes:

(Quelle: Youtube/vidomat)

(L'essentiel/kfi)