Harry nimmt Stellung zu seinen Privatjet-​​Flügen

Die Sommerpause von den königlichen Pflichten wurde für Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (38) zum absoluten Image-Gau.

Zwei Tage nach ihrem Ibiza-Trip jetteten Prinz Harry und Herzogin Meghan Ende August im Privatjet nach Nizza. Sofort hagelte es Kritik.

Jetzt möchte das royale Ehepaar sein Image offenbar wieder aufpolieren: Wie das Newsportal Sky News und weitere Medien schreiben, hat Prinz Harry eine globale Initiative namens Travalyst gestartet, die umweltfreundlicheres Reisen fördern soll. Der Duke of Sussex ist für die offizielle Lancierung von Travalyst am Dienstag – wohlgemerkt mit einem Linienflugzeug – nach Amsterdam geflogen.

Bekannte Partner

«Reisen hat die unvergleichliche Kraft, den Geist der Menschen für verschiedene Kulturen und neue Erfahrungen zu öffnen und eine tiefe Wertschätzung für das zu haben, was unsere Welt zu bieten hat», sagte der Prinz in einer Erklärung. «Da der Tourismus unweigerlich wächst, ist es von entscheidender Bedeutung, die Einführung nachhaltiger Praktiken weltweit zu beschleunigen und dieses Wachstum mit den Bedürfnissen der Umwelt und der lokalen Bevölkerung in Einklang zu bringen.»

Travalyst wurde im Rahmen von Harrys und Meghans neuer gemeinnütziger Stiftung Sussex Royal ins Leben gerufen. Mehr als zwei Jahre lang soll Harry an dem Projekt gearbeitet und in dieser Zeit Partner wie Booking.com, SkyScanner, CTrip, TripAdvisor und Visa dafür gewonnen haben.

«Ich reise zu 99 Prozent mit Linienflügen»

Auf die Kritik bezüglich der Flüge mit dem Privatjet sagt der Prinz, dass er damit seine Familie schützen wollte. Unter gewissen Umständen sei das nur so möglich.

«Ich reise zu 99 Prozent mit Linienflügen durch die Welt», so Harry. Er fügt an: «Wir können es alle noch besser machen.» Jede und jeder könne einen Teil zum Umweltschutz beitragen.

