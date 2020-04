Pocher kassiert eine Abmahnung vom Anwalt

Seit sich der deutsche Comedian Oliver Pocher (42) wegen Covid-19 in Selbst-Quarantäne begeben hat, geht er fleißig einem neuen Hobby nach: Er macht sich auf Instagram über Influencer lustig und kritisiert sie unter anderem dafür, dass sie für überteuerte Produkte werben oder ihre Kinder auf Social Media zeigen.

Auch der Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darsteller Jörn Schlönvoigt (33) kriegte Anfang April Spott ab, weil er Instagram-Werbung für ein teures Hanföl machte. Das schien jetzt vor allem den Vertreibern des Produktes nicht zu passen.

Auch Pocher schaltet den Anwalt ein

So bezeichnete Pocher das Hanföl, für das Schlönvoigt werbte, als überteuert und verglich es mit einem Konkurrenzprodukt, das nur einen Bruchteil kostet. In einem Insta-Post teilte er nun mit: Er hat vom Anwalt eine Abmahnung in der Höhe von rund 30.000 Euro bekommen.

Obwohl man dem Comedian mit rechtlichen Maßnahmen drohte, sollte er seine Bemerkungen über das Produkt künftig nicht sein lassen, riss er weiterhin Witze über Schlönvoigt und das Hanföl. Laut Bild hat Pocher jedoch bereits einen Anwalt herbeigezogen, der sich um das Schreiben kümmert.

Oben im Video siehst du unter anderem, wie Pocher aus dem Anwaltsschreiben vorliest und den GZSZ-Titelsong singt.

