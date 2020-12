Die Queen hält jetzt virtuell Audienz

Während der Corona-Krise ist ja bekanntermassen alles ein bisschen anders: So trifft sich Queen Elizabeth II (94) derzeit mit Diplomaten nicht wie gewöhnlich im Buckingham Palace in London, sondern in ihrem eine Autostunde entfernten Wohnsitz Windsor Castle – per Videocall.

Auf neuen Fotos, die der Palast via Twitter veröffentlicht hat, ist ein Besuch des ungarischen Botschafters Ferenc Kumin und seiner Frau Viktoria festgehalten. Die beiden stehen im Buckingham Palast vor einem Bildschirm, während sie sich mit der Queen virtuell unterhalten. Zur Audienz am Freitag geladen waren zudem die georgische Botschafterin Sophie Katsarava und Gil da Costa, der Botschafter von Osttimor.

Queen Elizabeth hält sich zurück

Aufgrund der Corona-Pandemie weilen Queen Elizabeth und ihr Ehemann Prinz Philip (99) aktuell auf Schloss Windsor. Die Queen nahm zuletzt nur wenige öffentliche Termine wahr. In diesem Jahr werden sie und ihr Ehemann voraussichtlich auf Schloss Windsor bleiben und nicht wie normalerweise fürs Weihnachtsfest zu ihrem Privatlandsitz Sandringham zurückkehren.

Offiziell ist aber noch nichts entschieden. «Es wurde noch kein definitiver Entschluss hinsichtlich Weihnachten gefällt», sagt ein Sprecher des Buckingham Palace. Fakt ist: Es wäre das erste Weihnachtsfest seit 1987, das die Königsfamilie nicht auf Sandringham feiert.

(L'essentiel/Christina Duss)