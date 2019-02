Karl Lagerfeld bei Paris eingeäschert

Er wolle lieber sterben, als beerdigt zu werden, pflegte Karl Lagerfeld zu sagen. Am Dienstag ist der Modezar im Alter von 85 Jahren gestorben. Am Freitag wurde er nun seinen letzten Wünschen entsprechend eingeäschert. Sein Leichnam sei in Nanterre westlich von Paris in Gegenwart seiner Nachfolgerin bei Chanel, Virginie Viard, von Prinzessin Caroline von Monaco und Bernard Arnault, Chef des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH, eingeäschert worden, berichtete das Magazin «Closer».

Eine Sprecherin von Lagerfelds Marke Karl Lagerfeld hatte der Nachrichtenagentur AFP zuvor lediglich gesagt, dass «seine Wünsche respektiert werden».

«Verschwinden wie die Tiere des Urwalds»

Das französische Modehaus Chanel hatte am Dienstag den Tod des in Hamburg geborenen berühmten Modeschöpfers mitgeteilt.

Die Tageszeitung «Le Monde» hatte am Mittwoch berichtet, Lagerfeld habe eine Einäscherung geplant.« Ich möchte nur verschwinden wie die Tiere des Urwalds», zitierte die Zeitung den Stardesigner. Seine Asche solle mit der seiner Mutter und der von Jacques de Bascher vermischt werden, bis zu seinem Aids-Tod im Jahr 1989 Lagerfelds Lebensgefährte. Die Asche der Verstorbenen ist an einem «geheim gehaltenen Ort», hatte Lagerfeld der Biografin de Baschers anvertraut. «Eines Tages wird man meine hinzufügen».

(L'essentiel/bla/afp)