«Harry Potter»-​​Star bricht beim Golfen zusammen

Der aus den «Harry Potter»-Filmen bekannte Schauspieler Tom Felton ist von einem Promi-Golfturnier in den USA ins Krankenhaus transportiert worden. Die Turnierveranstalter teilten am Donnerstag mit, dass es einen «medizinischen Zwischenfall» gab. Der Schauspieler und Musiker musste in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Was den Kollaps ausgelöst hat und wie es dem Schauspieler derzeit geht, ist noch nicht bekannt. Tom Felton wurde in der Rolle des Harry-Potter-Widersachers Draco Malfoy berühmt.

Der 34-Jährige war jedoch bei Bewusstsein, als er auf einem Wagen abtransportiert wurde. Er war bei dem Promi-Golfturnier für Europa an der Seite des finnischen NHL-Eishockeyspielers Teemu Selanne gegen zwei US-Olympiasieger angetreten, den ehemaligen Eishockeyspieler Mike Eurzione und den ehemaligen Eiskunstläufer Dan Jansen. Das Match fand am Vorabend des berühmten Ryder Cups auf dem Golfplatz Whistling Straits im US-Bundesstaat Wisconsin statt. Bei dem Turnier treten die besten Golfer Europas und der USA gegeneinander an.

33 years done - good lord it’s been so much fun getting here - yet, somehow, I still feel the best is yet to come - thank you all for your love , support & sense of humour - let’s keep a good thing going - to the next 33 xx pic.twitter.com/OkF8nW1HpV