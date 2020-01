Prinz Harry und seine Frau Meghan ziehen sich aus der ersten Reihe der Royals zurück. «Wir wollen als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten und arbeiten, um finanziell unabhängig zu werden», erklärte das Paar am Mittwoch. In einer vom Buckingham-Palast verbreiteten Erklärung kündigten Harry und Meghan zudem an, künftig einen Teil des Jahres in Nordamerika zu verbringen.

Das haben sie am Mittwochabend via Instagram mitgeteilt. Tausende traurige Royal-Fans haben unter dem Post reagiert. Der Sündenbock für viele: Meghan. «Jemand, der dich von deiner Familie wegbringt, hat keine guten Interesse im Herzen – nur eigene», kommentiert eine weibliche Followerin. Eine weitere ist sich sicher, «sie isoliert ihn». Zahlreiche gehen noch weiter: «Sie scheint eine meisterliche Manipulatorin zu sein», schreibt eine empörte Userin. Und eine weitere: «Schäm dich, Meghan! Du nimmst Harry die Familie weg!»

Andere nehmen sowohl Harry als auch Meghan in die Mangel: «Ich bin schrecklich enttäuscht! Ihr lässt euch selbst hängen! Ihr lässt eure Familie hängen! Ihr lässt euer Land hängen!», so eine Userin.

Auch auf Twitter reagieren viele empört. Dieser User spricht von «Arbeitsverweigerung in der Operetten-Monarchie»:

#Großbritannien, Harry und Meghan, Arbeitsverweigerung in der Operetten-Monarchie. Haben die genug geerbt, um königlich leben zu können?https://t.co/lVxq7S25wP — hdb (@hdBerretz) January 9, 2020

Harry müsse nach Meghans Pfeife tanzen, kommentiert dieser User stellvertretend für viele andere.

Jetzt zeigt Meghan, das Harry das machen muß, was sie will!! — Reiner Pull (@reinpul47) January 9, 2020

Zahlreiche gratulieren dem Paar auch. «Wunderbare Entscheidung, sehr mutig und absolut das Richtige, seinem Herzen zu folgen», schreibt ein Fan auf Instagram. Andere jubeln: «Prinzessin Diana ist stolz auf euch.»

Sie werde die Geschichte noch ihren Enkeln erzählen, schreibt dieser Twitterin. Und bezeichnet Meghan als Heldin.

Auch zahlreiche Memes und Gifs verbreiten sich derzeit im Netz:

Are you happy to get away from the toxic British monarchy...?#MeghanAndHarry pic.twitter.com/oEWR1sFMnA — lottie (@lottielove0) January 8, 2020

The Queen to Meghan Markle after she snatched Prince Harry #Megxit pic.twitter.com/fByM711LoG — M I C H U (@MichuEmenalo) January 9, 2020

Remember when he was the favourite Grandson? And then he met her. #Megxit pic.twitter.com/i9eKC9p1eK — hashhag (@vviivviieennnne) January 8, 2020

Meghan Markle staying booked and busy now for the rest of the decade #Megxit pic.twitter.com/gmvta4Kq1w — Khemani Gibson (@JamaicanScholar) January 8, 2020

Wie die britischen Medien auf diese Ankündigung reagieren, lest ihr in der Bildstrecke oben.

