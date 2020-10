Cardi B löscht Twitter-​​Account wegen Hass

Rap-Star Cardi B (28) hat ihren Twitter-Account gelöscht, nachdem Fans sie für ihre On-off-Beziehung zu Migos-Mitglied Offset (28) kritisiert hatten. Cardi hatte vergangenen Monat nach drei Jahren Ehe die Scheidung eingereicht – letzten Donnerstag verkündete sie jedoch offiziell, dass sie und Offset wieder zusammen seien.

Am Samstag kündigte sie in einem Instagram-Live-Video schließlich ihren Abgang von Twitter an und wies Fans zurecht, die sich in ihr Liebesleben einmischten. «Ich bin so erschöpft, weil ich mich wegen euch ständig erklären muss», so die New Yorkerin.

«Ein ganzer Haufen 15-Jähriger, die mir vorschreiben, wie ich mein Leben leben soll – als wäre ich verdammt noch mal Ariana Grande oder so. Als käme ich von Disney», meinte Cardi hörbar aufgeregt.

Offset erhält Hassbotschaften

Im Insta-Live-Clip beschwert sich Cardi zudem über den Onlinehass, den ihr Ehemann von ihren Fans erhält, seit sie ihre Scheidung zurückgezogen haben. «Bro, wenn ich die Sache regle, warum geht ihr dann auf seinen Twitter-Account und belästigt ihn? Der Scheiß macht keinen verdammten Sinn.» Auch klagt sie darüber, dass Leute Gerüchte über Offsets angebliche Untreue in die Welt setzten.

Weiter gibt sie an, dass ihr Partner zurzeit nicht ihr größtes Problem sei: «Ehrlich gesagt ist meine Ehe gerade eine meiner geringsten Sorgen.» Zudem stellt sie klar: «Ich habe es satt. Ich liebe meine Fans und ich bin dankbar für eure Unterstützung. Aber einige von euch tun wirklich so, als würde ich mit euch ins Bett gehen.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)