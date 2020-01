Hier zeigt uns Britney Spears ihr Yoga-​​Workout

Britney Spears hat sich für das Jahr 2020 neue Fitness-Ziele gesetzt: «2020 werde ich mehr Acro-Yoga und Basis-Übungen machen. Ich bin Anfängerin, und es fällt mir schwer loszulassen. Ich habe viele Dinge in mir angestaut, deshalb muss ich in Bewegung bleiben», kündigte sie in ihrem Clip auf Insta an.

Wie man sich das vorstellen kann, zeigt die Popsängerin ihren Fans auf Instagram. Nur in Bikini und Tennisschuhe streckt und reckt sie sich in ihrem Garten in Los Angeles. Im Hintergrund tollen ihre Hunde.

Britneys Fans sind begeistert. In nur wenigen Stunden wurde der Clip über zwei Millionen Mal aufgerufen. So strahlend und lebensfroh haben wir die 38-Jährige schon lange nicht gesehen. Und dabei war das Jahr 2019 alles andere als einfach für die Sängerin.Erst im September hatte ein Gericht beschlossen, dass ihr Vater Jamie weiterhin ihr gerichtlicher Vormund bleibt, obwohl er seinen Enkel Sean geschlagen haben soll.

(L'essentiel)