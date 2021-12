Ex-​​Kinderstar Jonshel Alexander wurde erschossen

Ex-Kinderstar Jonshel Alexander (l.) und ihre männliche Begleitung saßen gerade im Auto, als plötzlich auf sie geschossen wurde. Die Polizei erklärte die 22-jährige Schauspielerin noch am Tatort für tot, der Mann überlebte und fuhr umgehend ins Krankenhaus.

Ihre größte Rolle hatte Jonshel im Oscar nominierten Fantasy-Film «Beasts of the Southern Wild». Sie war damals zwölf Jahre alt. Danach hatte sie sich vom Showbusiness zurückgezogen, um sich wieder auf die Schule zu konzentrieren. Später arbeitete sie als Hostess in Restaurants.

Kollegin verabschiedet sich von Jonshel auf Insta

Schauspielkollegin Quvenzhane' Wallis, trauert um Jonshel auf Instagram: «Bei den Dreharbeiten waren wir immer zusammen. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, um dich wiederzusehen. Ich liebe dich. Du wirst so vielen fehlen.» Jonshel hinterlässt eine einjährige Tochter.

Wer auf Jonshel und ihre Begleitung geschossen hat, ist unklar.

(L'essentiel/red)