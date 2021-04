Fiona Erdmann ist nach acht Monaten wieder schwanger

Wie es sich heutzutage für Model- und Influencer-Größen gehört, verkündete Fiona Erdmann (32) ihren knapp 280.000 Instagram-Followern am Wochenende ihr erneutes Babyglück. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten hat sich die ehemalige GNTM-Teilnehmerin in Dubai ein neues Leben aufgebaut und postet fleißig Updates aus ihrer neuen Heimat. Dabei rückt sie einmal mehr ihr Familienglück in die Handykamera und stellt vor allem Söhnchen Leon (8 Monate) ein Geschwisterchen in Aussicht.

«Hey Leon», spricht die Model-Mama in ihrem Posting auch gleich ihren Erstgeborenen direkt an und fragt den Sprössling: «Bist du bereit, bald ein großer Bruder zu sein?» Dazu gibt es ein inniges Foto des Familien-Trios, auf dem der Kleine mit Papas Hilfe schon begeistert über Mamas wachsenden Babybauch streichelt.

Wann allerdings ihr nächster Schatz das Licht der Welt erblicken soll, hat die Influencerin aber noch nicht verraten. Ebenso wenig, ob sich die junge Familie über ein Mädchen oder einen weiteren Jungen freuen darf. Erdmann dürfte auch der zweiten Geburt gelassen entgegen schauen: «Ich habe immer gesagt, dass ich meine Kliniktasche packe, während ich in den Wehen liege», verriet sie in einem Video, in dem sie sich an die Geburt ihres Sohnes erinnert.

(L'essentiel/red)