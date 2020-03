«Game of Thrones»-​​Star Max von Sydow ist tot

Max von Sydow ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Dies teilte die Witwe des Schauspielers am Montag in einem Statement mit. Sydow, der in Schweden aufwuchs, war seit 1929 im Filmbusiness tätig und spielte unter anderem in Filmklassikern wie «The Exorcist» mit.

Zuletzt war Sydow Teil von «Star Wars: The Force Awakens» und der Serie «Game of Thrones», wo er den «dreiäugigen Raben» verkörperte.

(L'essentiel)