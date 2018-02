So luxuriös wohnen die Beckhams

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die wenigsten Familien mit kleinen Kindern würden sich ein helles Sofa in die Wohnung stellen. Aber die Beckhams sind ja auch keine alltägliche Sippe. Und für Mama Victoria alias Posh Spice darf es gerne over-the-top-chic sein.

Die Designerin hat bei der Einrichtung ihres 36-Millionen-Euro-Anwesens in West London nichts dem Zufall überlassen. Eine cremefarbene Couch im Wohnzimmer, eine schwarze Küche mit Marmor-Elementen und ein großer Esstisch aus massivem Holz, an dem die sechsköpfige Familie Platz hat. Luxus pur – egal, wohin man schaut.

Einblicke in ihren Palast liefern Victoria, Papa David und ihre vier gemeinsamen Kinder mehr oder weniger absichtlich via ihre Instagram-Posts, die wir oben in der Bildstrecke zeigen.

(L'essentiel/kao)