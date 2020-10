Nach dem plötzlichen Austritt aus der «Deutschland sucht den Superstar»-Jury und seinen Verschwörungstheorien auf Telegram wurde es um Michael Wendler (48) und sein Umfeld ruhig. Besonders Influencerin-Ehefrau Laura Müller, die auf Instagram ihre Follower normalerweise täglich mit Material aus ihrem Privatleben füttert, blieb übers Wochenende stumm.

Doch nun hat die 19-Jährige ein Lebenszeichen von sich gegeben: Per Instagram-Story teilte sie ein kurzes Video ihres Pools in Florida. Zu hören ist nichts anderes als Vogelgezwitscher. Am Montagabend postet sie dann ein längeres Statement: «Ich werde mich nicht von Michael trennen. Wir sind ein glücklich verheiratetes Paar. Was für eine Ehefrau wäre ich, wenn ich mich jetzt von Michael trennen würde?!» Und weiter: « Ja man sagt ja auch, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich sehe gar keinen Grund, warum ich mich von ihm trennen sollte. Als Paar muss man nicht immer die gleiche Meinung haben.»

Von den Verschwörungstheorien ihres Mannes distanziert sich die junge Influencerin dann aber: «Bezüglich des Themas Corona bin ich wie die Schweiz – neutral und unpolitisch.»

TV-Verträge gekündigt

Gerüchten zufolge soll Laura Müller ihr eigenes TVNow-Format verloren haben. Am Wochenende berichteten diverse Medien, dass eine Show namens «Lauras Tagebuch» geplant war. In dieser sollte die Influencerin die Geschehnisse hinter den Kulissen von «Deutschland sucht den Superstar» dokumentieren. Nun soll das Projekt aufgrund der Aussagen ihres Ehemanns abgeblasen worden sein.

Nach dessen Corona-skeptischen Aussagen haben ihm diverse Vertragspartner den Rücken gekehrt. Unter anderem hat RTL die Übertragung der TV-Hochzeit von Michael und Laura abgeblasen. Die beiden haben sich vergangenen Juni das Jawort standesamtlich in Florida gegeben und wollten aus der kirchlichen Trauung ein TV-Event machen.

(L'essentiel/Pascal Kobluk/Bianca Lüthy)