Wendlers Laura zeigt im neuen «Playboy» alles

Fernab vom deutschen Medienrummel fand der Foto- und Interview-Termin auf Mallorca statt. Hier stellte sich Laura Müller (19) bei einem Shooting den Fragen des bekanntesten Herrenmagazins.

Das Video zum Playboy-Fotoshooting mit Laura Müller:

Selbstverständlich ist ihre Liebe zu Schlager-Sänger Michael Wendler (47) das große Thema. Der Musiker hatte sich vor zwei Jahren von seiner Frau Claudia Norberg (52) getrennt und die Beziehung zu der weitaus jüngeren Laura Müller öffentlich gemacht. Die Kritik an dem Paar ist bis heute nicht abgeflaut.

Zukunftspläne mit Michael Wendler

«Ich liebe diesen Mann, und mich kränken solche Aussagen nicht», zeigt sich das 19-jährige Playmate selbstbewusst. Warum sie sich zu einem weitaus älteren Mann hingezogen fühle? «Michael weiß, was er will, hat Erfahrung. Es ist ja ganz logisch, dass ein jüngerer Mann die nicht haben kann.» Männer in ihrem Alter würden nur jung sein wollen, nicht an Familie oder Kinder denken. Mit Michael könne sie «eine Zukunft planen», erzählt Laura im Interview.

Lauras Playboy-Debüt kommt natürlich nicht von ungefähr: Bislang war es üblich, eine Kandidatin der TV-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» im Vorfeld der Sendung nackt zu zeigen. Im letzten Jahr munkelte man auch über Lauras Teilnahme am RTL-Erfolgsformat. Laura sagte ab. Statt ihr wird am kommenden Freitag Michael Wendlers Ex-Frau Claudia Norberg in das Dschungelcamp einziehen.

Nach ihrem Ausflug in das Sommerhaus der Stars sind die nächsten Fernsehauftritte der jungen Wendler-Gespielin aber schon geplant: Wie die Bild berichtet, möchte sie in der Tanz-Sendung «Let's Dance» über das Parkett fegen und in einer Doku auftreten, die Lauras Vater und Michael Wendler beim Hausbau begleitet.

(L'essentiel)