Pink trägt jetzt einen Millimeterschnitt

Ende Woche trennte sich US-Superstar Pink (40) von ihrem Signature-Look, dem blonden Irokesen-Schnitt. Auf Instagram präsentierte die Musikerin gleich ihre neue Frisur: Einen Millimeterschnitt. Sie postete ein Foto von sich, auf dem sie ihre abgeschnittenen Haare in den Händen hält, und schrieb dazu: «Loslassen».

Schauspielerin Kate Hudson (40) kommentierte: «Das Befreiendste.» Und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Ebenfalls begeistert ist Pinks Ehemann Carey Hart (44): «Love it!!!!!!!!!», schrieb der Motocross-Fahrer.

Auch Schauspielerin Selma Blair (47) kommentierte das Foto mit einem Herz-Emoji und meinte dazu «Zwillinge!!!!». Die 47-Jährige trägt ihre Haare selber raspelkurz, seit sie aufgrund ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung eine Chemotherapie macht.

Mehr Zeit für die Familie

Verantwortlich für Pinks neue Frisur ist die Hairstylistin Pamela Neal, die schon Looks für andere Musik-Größen kreiert hat: Darunter der vor knapp vier Jahren verstorbene David Bowie oder die isländische Singer-Songwriterin Björk (54).

Ob Pinks Tochter Willow (8) auch bald einen Millimeterschnitt rocken wird? Erst im September hat die 8-Jährige sich – ähnlich wie ihre Mutter zuvor – einen Sidecut schneiden lassen. «Ich liebe meine Punk-Rock-Tochter», schrieb Papa Carey Hart damals.

Pink, die im April ihr achtes Studio-Album «Hurts 2B Human» veröffentlichte, verkündete vergangenen Monat, dass sie sich nächstes Jahr eine kleine Auszeit vom Musikbusiness nehmen wird, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. «Carey hat auch viel am Laufen. Er ist aber super unterstützend und folgt mir um die ganze Welt – jetzt ist er an der Reihe», so Pink zu «Entertainment Tonight».

(L'essentiel/zen)