Fans erkennen Dolly Buster kaum wieder

Ja, dass sich Dolly Buster ein paar Mal zum Schönheitschirurgen setzte, dürfte vielen bekannt sein. Es ist auch deutlich zu erkennen, dass die zwei bei den Terminen nicht nur getratscht haben. Sie selbst bestreitet aber vehement, dass irgendetwas an ihrem Gesicht gemacht wurde.

Sieht man sich aber alte Fotos der Pornodarstellerin an und vergleicht diese mit aktuellsten Aufnahmen, dann wirkt es so, als ob man zwei verschiedene Personen vor sich hat. Erst am Samstag war sie wieder bei der «Dschungelshow» auf RTL zu Besuch und sprach über ihre Teilnahme beim Camp.

Viele Zuschauer dürften ihren Augen nicht richtig getraut haben. Wie kann man sich diese Veränderung erklären? Viel Make-Up? Oder altert der Erotikstar einfach ein wenig anders als Normalsterbliche? Alles möglich. Klar ist aber, sofern man Dolly glauben mag: Es gab keine Eingriffe!

(L'essentiel/slo)