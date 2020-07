GNTM-​​Siegerin Barbara Meier ist Mama

Nur ein Jahr ist es her, seit sich die ehemalige «Germany's Next Topmodel»-Gewinner Barbara Meier (33) und Unternehmer Klemens Hallmann (44) bei einer Traumhochzeit in Venedig das Jawort gaben, nun krönt ein ganz besonderer Schatz ihr Familienglück. Mit einem entzückenden Foto hat Barbara Meier gestern die Geburt ihrer Tochter Marie-Therese auf Instagram bekannt gegeben und ist von «verzaubert» von «diesem süßen kleinen Wesen» und «unglaublich stolz». Für Meier wie auch für Hallmann ist es das erste gemeinsame Kind.

Mit dem klangvollem Namen der kleinen Erdenbürgerin will das überglückliche Ehepaar seine Vorfahren ehren. «Marie war Klemens' unglaublich beeindruckende Großmutter und Theresia meine wundervolle Oma», erklärt Barbara Meier stolz dem Gala-Magazin. Vor der Geburt hielt sich die Neo-Mama noch bedeckt, um sich für ihr Töchterchen etwas ganz Besonderes einfallen zu lassen: «Wir sind ganz freudig auf der Suche», erzählte sie damals. «Aber ein Name ist so wichtig für einen Menschen, dass wir nicht vorschnell eine Entscheidung treffen wollen.»

Schon kurz nach der Geburt der kleinen Marie-Therese gab es die ersten prominenten Glückwünsche, darunter von Moderatorin und Modelkollegin Sylvie Meis (42), Rebecca Mir (28) oder Influencerin Sarah Harrison (29), die derzeit ein zweites Kind erwartet. «Kann's kaum abwarten eure Prinzessin kennen zu lernen», schreibt Meis unter das entzückende Posting und auch von Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx (55) gibt es Glückwünsche: «Möge sie immer beschützt und gesegnet sein.»

(L'essentiel/red)