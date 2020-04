Cathy erntet Shitstorm für Flughafen-​​Selfie

Cathy Hummels hat mal wieder den Ärger vieler Fans auf sich gezogen. Der Grund: Die Influencerin flog trotz der Coronavirus-Pandemie von München nach Dortmund. Dies teilte sie ihren Fans über Instagram mit. «Ich hab so was noch nie gesehen», sagt sie in ihrer Story und zeigt den menschenleeren Flughafen, an dem fast kein Betrieb herrscht.

Später teilte sie auch noch ein Foto in der leeren Wartehalle. Darunter schrieb sie (inzwischen hat sie den Kommentar bearbeitet): «Ihr könnt, glaub ich, alle aus meinem Umfeld befragen. Eine Eigenschaft, die man mir wirklich niemals zuordnen würde, wäre sprachlos sein.» Sie schrieb weiter: «Das Virus ist nicht sichtbar, aber die Auswirkungen sind es ganz klar. Vor allem hier. Ich vermisse nicht das Fliegen, aber ich vermisse Gelächter, Lärm und Menschen. »

Ihre Instagram-Follower sind wütend

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Dass Cathy sich ausgerechnet zu Zeiten von Corona in den Flieger setzt, sorgt für Kopfschütteln. «Es ist unnötig, sich in ein Flugzeug zu setzen, um nach Dortmund zu fliegen. ICE fährt durch, ist leer und Zeitdruck wohl momentan kaum ein Argument. Das sollte fürs Klima schon drin sein», ärgert sich ein Nutzer. «Und dafür musstest du Trulla echt fliegen? Wo gerade keiner fliegt? Und dann schön #stayathome posten», wütet ein weiterer Follower.

Andere machen zudem Komiker Oliver Pocher auf Cathys Posting aufmerksam: "@oliverpocher Bitte Kommentare lesen und in dein Video aufnehmen. Ihr Verhalten ist einfach so rücksichtslos!!!"

So reagiert Cathy auf den Shitstorm

Cathy hat den Kommentar ihres Flughafen-Selfies inzwischen bearbeitet. Das Foto kommentierte sie lediglich mit den Worten «kein Hass» und einem Herz-Emoji.

