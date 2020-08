Angelina in jung? Zwischen ihr und Brad Pitt funkt es

Am Mittwoch soll der Hollywood-Star mit seiner angeblichen – fast 30 Jahre jüngeren – neuen Freundin in Frankreich gesichtet worden sein, als er am Flughafen Le Bourget außerhalb von Paris ankam.

Zusammen im Privatjet

Ein bisschen sieht sie aus wie die junge Angelina Jolie. Nacheinander stiegen sie in einen Privatjet. Lässig gekleidet, beide trugen Masken. Pitt hielt bei seiner Ankunft den Kopf gesenkt und trug eine dunkle Sonnenbrille und einen Hut, auch die junge Frau trug eine Kopfbedeckung. Angeblich machte sich das Paar auf den Weg zum Schloss des Schauspielers in Südfrankreich.

Deutsche mit polnischen Wurzeln

Was man über sie weiß: Sie ist 27, spricht gleich fünf Sprachen. Und ist bereits Mutter eines Sohnes. Nicole wuchs im deutschen Bergkamen auf, hat einen polnischen Hintergrund.

