«Kool and the Gang»-​​Sänger Ronald Bell ist tot

Mit ihrer positiven Art und ihrem charismatischen Auftreten begeisterten Kool and the Gang die Welt von der ersten Sekunde an. Allen voran der Frontmann Ronald Bell war ein Publikumsliebling. Dieser verstarb nun unerwartet. Woran er gestorben ist, wurde nicht bekannt gegeben. In einem Statement des Labels Universal heißt es lediglich, dass der 68-Jährige in seinem Haus auf den Jungferninseln verstorben sei.

Maßgeblich am Erfolg beteiligt

In den 70ern und 80ern war die Band Kool and the Gang nicht aus den Charts wegzudenken. Über 70 Millionen Alben konnten sie weltweit verkaufen. Gegründet wurde die Band von Ronald Bell und seinem Bruder. Ronald war auch abseits der Bühne an der Produktion und dem Songwriting beteiligt.

Ronald war mit der Produzentin Tia Sinclair verheiratet. Er hinterlässt außerdem seine zehn Kinder.

(L'essentiel/slo)