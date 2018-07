NBA-​​Star Stephen Curry zum dritten Mal Vater

Artikel per Mail weiterempfehlen

US-Basketballer Stephen Curry (30) ist zum dritten Mal Vater geworden. Auf Instagram veröffentlichte der Spieler der Golden State Warriors am Mittwochabend (Ortszeit) ein Foto des kleinen Jungen, der demnach den Namen Canon W. Jack trägt. Currys Frau Ayesha postete ebenfalls ein Foto, das den Säugling in den Armen seiner beiden älteren Schwestern zeigt. «Gott ist zu gut zu uns», schrieb sie. Canon sei am Montag früher als erwartet zur Welt gekommen und die Familie könnte nicht dankbarer sein.

Curry hatte kürzlich mit den Golden State Warriors den Titel der nordamerikanischen Profiliga verteidigt. Das Team gewann im Juni die Best-of-Seven-Serie mit 4:0 gegen die Cleveland Cavaliers.

(L'essentiel/dpa)