Mariah Careys Klassiker bricht Spotify-​​Rekord

Der Weihnachtsklassiker «All I Want for Christmas Is You» (yeah, sorry schon mal für den Ohrwurm) hat den Rekord für die meisten Spotify-Plays an einem einzigen Tag gebrochen, wie die Plattform Chartdata.org bekanntgibt: Der Song von Mariah Carey (50) wurde an Heiligabend unglaubliche 17,223 Millionen mal gestreamt. «Wow», schreibt die US-Sängerin dazu auf Twitter:

Und weiter: «Ich weiß, dass die Leute denken, ich würde damit einen Haufen Geld machen – kleiner Hinweis, Künstler*innen verdienen sehr wenig mit Streaming. Der wahre Grund, warum ich hier voller Erstaunen und Dankbarkeit sitze, ist, weil ich die Freude sehe, die dieser kleine Song den Leuten bereitet.»

Wie viel verdient sie damit?

Niemals würden wir den zweiten Teil von Mariahs Tweet anzweifeln, das wäre reine Mutmassung. Aber beim ersten Teil müssen wir kurz reingrätschen. Yes, Song-Streams spülen nur sehr wenig Geld in die Kasse der Acts. Zumindest direkt – indirekt können Streams deren Bekanntheit steigern, was zum Beispiel höhere Konzert-Gagen und Werbeverträge mit sich bringt.

Laut der Musik-Distributions- und Promotionsplattform iGroove verdienen Musiker*innen aktuell durchschnittlich 0.0028 Euro pro Stream auf Spotify. Was im Fall des «All I Want for Christmas Is You»-Tagesrekords am 24. Dezember rund 49.000 Euro bedeutet – nur mit einem Lied und nur auf Spotify und nur an einem Tag. Der Song ist zusätzlich auf anderen Streaming-Plattformen verfügbar, läuft im Radio und TV, was ebenfalls Tantiemen abwirft und wird nach wie vor als digitale Single gekauft.

An Weihnachten hören die Leute – Überraschung! – Weihnachtslieder

Wie konsequent die Leute an den Feiertagen Weihnachtsmusik hören, zeigt ein Blick auf die Liste der auf Spotify am meisten gestreamten Tracks an einem einzigen Tag: In den Top 20 befinden sich acht Christmas-Songs, die allesamt am 24. Dezember 2020 ihren Peak hatten; sechs von belegen die ersten sechs Plätze.

Nach «All I Want for Christmas Is You» folgen «Last Christmas» von Wham! mit 15,814 Millionen Plays und Ariana Grandes «Santa Tell Me» mit 12,229 Millionen Streams. Der erste Nicht-Weihnachtssong auf der Liste ist «I Don’t Care» von Ed Sheeran und Justin Bieber auf Platz sieben mit 10,977 Millionen Plays.

