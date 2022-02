Mit Torten-​​Foto knackt Ronaldo Instagram-​​Rekord 

Er bricht Rekord um Rekord – nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf Social Media: Cristiano Ronaldo (37) hat als erste Person überhaupt mehr als 400 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf Instagram erreicht. Nur den offiziellen Account von Instagram haben nun noch mehr Leute abonniert als den Fußballstar.

Ronaldos Account-Wachstum ist konstant: Bereits im September 2021 wurde der Fußballer mit 237 Millionen Followerinnen und Followern zum gefragtesten Mann auf Instagram. Die 400-Millionen-Marke knackte er nun dank einem Schnappschuss von sich und seiner Freundin Georgina Rodriguez (28), deren Netflix-Doku «I am Georgina» kürzlich veröffentlicht wurde.

Torte löst Shitstorm aus

Nicht zu übersehen ist auf dem neuesten Pärchenfoto die riesige CR7-Torte, die Cristiano zu seinem 37. Geburtstag am 5. Februar erhalten hat. Dekoriert mit Erdbeeren und Kerzen besteht das Gebäck aus drei Stockwerken, haufenweise Keksen und Zucker-Füllung – und sorgt für Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

So fragt etwa Joel Thüring, ob es sich bei dieser Mahlzeit wohl um eine Dschungelprüfung handelt. Rouven Born von Radio SRF 1 schreibt auf Twitter: «Was ist das? Ein Wurst-Kuchen mit Senf dazwischen?» Andere User und Userinnen kritisieren, dass aktuell nun wirklich nicht Erdbeer-Saison sei: «Sieht eher aus wie eine Cremeschnitte mit eingeflogenen Erdbeeren aus Chile und Palmöl-Füllung.»

Die Debatte um die CR7-Torte dürfe den Weltstar allerdings nur wenig kümmern, zumal er von seiner Partnerin noch eine ganz andere Überraschung erhalten hat: Georgina schenkte ihm einen brandneuen, schwarzen Cadillac Escalade, mit beigefarbenen Ledersitzen, in dem die gesamte – bald achtköpfige – Familie Platz findet. Neben ihren aktuell vier Kindern erwartet das Paar demnächst Zwillinge – ein Junge und ein Mädchen.

15 Millionen Likes pro Post

Seinen Platz an der Abo-Spitze wird Cristiano wohl keiner so schnell streitig machen. Mit einem massiven Abstand folgt ihm auf Platz zwei das US-Model Kylie Jenner (24) mit 309 Millionen Followerinnen und Followern. Den dritten Platz belegt Fußball-Profi Lionel Messi (34) mit 306 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten.

Cristiano hat bisher insgesamt 3242 Beiträge auf Instagram gepostet, für die er meist zwischen zehn und 15 Millionen Likes erhält. Nicht ganz so viel Begeisterung erfährt der Fußballer derzeit allerdings für seine sportlichen Leistungen.

Mit Manchester United steht er auf Platz vier der Premier League – und acht Tore in 18 Premier-League-Spielen dürften wohl nicht ganz seinem Anspruch entsprechen. Zudem verschoss der 37-Jährige kürzlich im FA Cup einen Elfmeter in der regulären Spielzeit. Immerhin überzeugt er in der Champions League mit sechs Toren in fünf Partien. Für Fans bleibt nun zu hoffen, dass die rekordbrechenden Erfolge des Fußballers auf Social Media demnächst auch wieder auf dem Platz zu sehen sein werden.

(L'essentiel/Lara Hofer)