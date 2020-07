Maskengegner sind für Tom Hanks «Idioten»

Bei der Video-Pressekonferenz zu seinem neuen Film «Greyhound» rief der Oscar-Preisträger angesichts der steigenden Corona-Zahlen in den USA zum Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken auf.

Eigentlich hätten sowohl Pressekonferenz als auch Kinostart glamouröser über die Bühne gehen sollen - statt in einen Saal voller gespannter Journalisten blickte Hanks in eine Webcam, und redete sich angesichts der ungewohnten, unangenehmen Situation in Rage: «Es gibt wirklich nur drei Dinge, die wir tun können, um den nächsten Tag zu erleben: Eine Maske tragen, soziale Distanz wahren, uns die Hände waschen. Diese Dinge sind so einfach, so leicht, wenn jemand es nicht schafft, diese drei sehr grundlegenden Dinge zu praktizieren - ich finde, der sollte sich schämen.»

Anfang März ist der Hollywood-Star selbst positiv auf Corona getestet worden, mittlerweile ist er wieder genesen: «Mir geht es wieder gut», aber wer sich nicht an die Schutzmaßnahmen halte, dem könne er nur sagen: «Schäme dich! Sei kein Idiot und leiste deinen Beitrag. Mein Gott, es ist gesunder Menschenverstand.»

(L'essentiel/tha)