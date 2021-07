Ariana Grande spendet für Psychotherapien

Ariana Grande (28) spendet eine Million Dollar (umgerechnet rund 834.000 Euro) für Personen, die psychologische Behandlung benötigen. In Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen BetterHelp, das therapeutische Dienste über Telefon und SMS anbietet, will die Sängerin ihre Fans so dazu ermuntern, sich um ihre mentale Gesundheit zu kümmern.

«Therapien sollten nicht nur für Privilegierte zugänglich sein, sondern für alle», so Ariana im Instagram-Post, in dem sie die Spende bekanntgibt. Sie schildert, dass es für viele US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner aufgrund der hohen Gesundheitskosten des Landes nicht möglich ist, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. «Ich bin mir bewusst, dass diese Aktion das Problem nicht langfristig löst. Aber ich wollte sie dennoch durchführen, um euch dazu zu inspirieren, eine Therapie auszuprobieren.»

«Noch nie so stolz auf meine Schwester»

In Arianas Post wird deutlich: Sie möchte etwas dagegen tun, dass es für viele Leute nach wie vor ein Tabuthema ist, sich in Psychotherapie zu begeben. «Es ist okay, um Hilfe zu bitten. Und man sollte sich nicht selbst dafür verurteilen, wenn man den Schritt wagt», schreibt sie in ihrem Post.

Von ihren Fans bekommt Ariana viel Zuspruch für die Aktion. «Danke, dass du deine Reichweite für gute Dinge einsetzt», kommentiert ein Fan. Eine andere Person schließt sich an: «Deine Spende wird für viele Leute etwas Großes bewirken.» Und Arianas Bruder Frankie Grande (38) schreibt in seinem Kommentar: «Das ist so schön und beeindruckend. Ich war noch nie so stolz auf meine Schwester!»

Ariana spricht offen über ihre Probleme

Ariana Grande spricht sich regelmäßig für den positiven Effekt von therapeutischen Behandlungen aus und geht offen damit um, dass auch sie sich schon in Therapie begeben hat. «Ich hatte schon immer mit einer Angststörung zu kämpfen. Lange dachte ich sogar, dass einfach jeder solche Probleme hat», so Ariana unter anderem 2018 in einem Interview mit der «Teen Vogue».

In ihrem aktuellen Post reflektiert Ariana: «Heilung ist kein linearer Prozess, der einfach ist. Aber du und deine Gesundheit seid diesen Aufwand und diese Zeit wert, ich verspreche es!» Sie hoffe, dass viele ihrer Fans, die sich bislang nicht getraut haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen, den Schritt nun wagen. «Ich wünsche mir, dass ihr das in euer Leben integriert und weiter darauf aufbaut.»

(L'essentiel/Angela Hess)