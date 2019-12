«Harry Potter»-​​Reunion lässt Fans ausrasten

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Frohe Weihnachten von uns», schrieb Emma Watson am Mittwoch unter ein Foto auf Instagram. Darauf sind die weiteren «Harry Potter»-Stars Tom Felton, Evanna Lynch, Bonnie Wright und Matthew Lewis (32) zu sehen.

Die Fans sind aus dem Häuschen. Fast drei Millionen Mal wurde das Foto geliket. Einige Follower vermissen jedoch die beiden Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (Harry Potter) und Rupert Grint (Ron Weasley) auf dem Foto.

Die Schauspieler sind zwar älter geworden, halten aber auch noch acht Jahre nach dem letzten Film Kontakt. Schließlich haben die Harry Potter-Darsteller ihre ganze Kindheit und Jugend miteinander verbracht.

Emma Watson wurde als Hermine Granger bereits mit elf Jahren berühmt. Tom Felton verkörperte zehn Jahre lang den Bösewicht Draco Malfoy. Evanna Lynch stieß im fünften Teil als Luna Lovegood dazu. Bonnie Wright spielte Ginny Weasley, die Schwester von Ron und Matthew Lewis war als Neville Longbottom bekannt.

Was läuft da zwischen Tom Felton und Emma Watson?

In welchem Rahmen dieses Treffen stattfand, ist nicht bekannt. In den letzten Monaten machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Emma Watson und Tom Felton ein Paar seien. Auch Ron-Weasley-Darsteller Rupert Grint sorgte in einem Interview für Aufsehen, als er erzählte, dass es während den Dreharbeiten zwischen seinen Co-Stars gefunkt hat.

Gegenüber Entertainment Tonight meinte der 31-Jährige auf die Frage ob Watson und Felton zusammen sein könnten: «Das könnte ich mir vorstellen. Es war immer etwas zwischen den beiden. Ein kleiner Funken. Ich will nichts auslösen...aber es gab ein paar Funken. Aber wir waren Kids. Es war wie eine Spielplatz-Romanze. Ich hatte keine Funken. Ich war völlig funkenfrei.»

Watson selbst hatte 2012 in der «Jonathan Ross Show» zugegeben, in Felton verknallt gewesen zu sein. «Im Alter von zehn bis zwölf Jahren war ich in Tom verliebt» Er habe es gewusst, aber immer nur gesagt: «Für mich ist sie wie eine kleine Schwester. Das hat mir das Herz gebrochen.»

Die beiden Schauspieler treffen sich aber regelmäßig und lassen auch ihre Instagram-Fans daran teilhaben. In der Vogue erklärte die Hermine-Darstellerin jedoch, dass sie glücklicher Single sei und «selbst-verpartnert.»

(L'essentiel)