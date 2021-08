Youtube-​​Star DagiBee ist schwanger

Süsse Nachricht von DagiBee: Der Youtube-Star und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) werden erstmals Eltern. Das teilte die 26-Jährige ihren Followerinnen und Followern in einem am Sonntag veröffentlichten Video auf der Social Media-Plattform mit.

Der kurze Clip startet mit den geschriebenen Worten «Liebe». Anschließend folgen private Aufnahmen des Paares aus den vergangenen Jahren. Ebenso private WhatsApp-Nachrichten zwischen den beiden sind zusehen. Erst am Ende des Videos wird dann das Baby-Geheimnis gelüftet. Mit Tränen in den Augen hält Dagi ihren positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Der werdende Papa streichelt ihr immer wieder über den wachsenden Babybauch.

Ruhe vor dem Sturm

2015 lernten sich Eugen und Dagi bei einem Videodreh in Marrakesch kennen und lieben. Im Juni 2018 folgte dann die Hochzeit auf Ibiza. Auf der spanischen Insel verbringt das Paar auch gerade ihre Ferien mit der gesamten Familie. DagiBee zählt zu den größten Youtube-Stars in Deutschland.

(L'essentiel/Katrin Ofner)