Leni Klums Liebster «macht netten Eindruck»

Nachwuchs-Model Leni Klum (16) ist schwer verliebt – und zwar in den kalifornischen Hockey-Spieler Aris Rachevsky (18). Bisher hielt die älteste Tochter von Heidi Klum ihr Privatleben unter Verschluss. Am Valentinstag jedoch postet sie zum ersten Mal Fotos von ihrem Schatz. «I love you» schreibt sie zu einem Schnappschuss ihres Freundes. Ihr Liebster stand bisher nicht in der Öffentlichkeit, bekundete aber ebenfalls seine Zuneigung und schreibt in seiner Story: «Happy Valentinstag! Ich liebe dich.»

Dass die beiden Teens es ernst miteinander meinen, stellte Leni bereits in früheren Liebesbekundungen auf Instagram klar. Nicht nur ihre Model-Mutter, sogar ihre Großeltern haben schon Bekanntschaft mit Aris gemacht, selbstverständlich Corona-konform via Video-Chat. Lenis Großvater Günther findet laut «Bild.de»: «Der junge Mann macht einen netten Eindruck.»

Heidi Klums hübsche Tochter feierte im Dezember 2020 ihr Debüt als Model. Gemeinsam mit ihrer Mama zierte sie das Cover der «Vogue». Auch bei «GNTM», der Casting-Show ihrer Mutter, war sie bereits zu Gast und soll laut Heidi bald das Ruder übernehmen. Außerdem eröffnete sie den virtuellen Catwalk des Berliner Salons, einer beliebten Ausstellungsreihe der Berlin Fashion Week und erfüllte sich so einen lang ersehnten Laufsteg-Traum.

(L'essentiel/Christina Duss)