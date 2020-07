Sarah Lombardi bringt sich in Lebensgefahr

Sarah Lombardi weilt derzeit mit Söhnchen Alessio (5) und Freund Julian in Portugal. Was die drei dort erleben, zeigt sie täglich in ihren Instagram-Stories. Zuletzt stand etwa ein Besuch in einer Höhlenbucht am Programm. Und dabei brachte sich die Ex-«DSDS»-Sängerin ganz schön in Gefahr.

Julian schreit, Alessio weint

Die Story zeigt, wie Sarah in der Höhenbucht das Wasser erkundet. Zunächst lächelt sie noch brav in die Kamera, doch dann strömt eine starke Welle in die Bucht und die Sängerin wird mitgerissen. «Schatz, Achtung, Achtung, Achtung, nicht schwimmen!! Du kannst gegen Steine schwimmen! Pass auf», schreit ihr besorgter Freund Julian, der die Aktion filmt.

Söhnchen Alessio kommt mit der Situation gar nicht mehr klar und beginnt zu weinen. Doch dann kann sich die Kölnerin auf einen Felsen retten. Sie beginnt lauthals zu lachen. «Denkst du, das war Absicht?», sagt sie. Julian ist nicht zum Lachen zu Mute - im Gegenteil. «Pass auf. Ne, ne, ne - du kommst da raus», weist er sie zurecht.

Sie warnt ihre Fans

Sarah ist zum Glück nichts passiert. Dennoch will sie die Gelegenheit nutzen um ihre Fans zu warnen. In ihrer Insta-Story schreibt sie: «NICHT NACHMACHEN. Die Wellen haben so viel Energie und ich habe komplett mein Gleichgewicht verloren. Dann merkt man, wie hilflos man dagegen ist.»

«Das war echt gefährlich»

Sie schreibt weiter: «Julian und Alessio hatten richtig Angst wie man hört. Hahahaha, wenn ich es jetzt sehe muss ich sooooo lachen - AAABER LEUTE ... das war echt gefährlich weil ich so mitgezogen wurde und echt Glück hatte das nichts passiert ist - auf dem Boden auch alles unterschiedlich große Felsen an denen man sich echt verletzen kann»

(L'essentiel/red)