«Ich wollte gay sein, weil Jungs böse sind»

Der Livestream

Am Sonntag ging US-Sängerin Miley Cyrus (26) mit ihrem neuen Freund, dem australischen Musiker Cody Simpson (22), auf Instagram mit einem Livestream online. Sie philosophierte darin über ihre vergangenen Liebschaften – und ihre Einstellung zur Liebe.

«Früher war ich eine Hardcore-Feministin und habe Leute nicht an mich rangelassen, jetzt kann ich das», so Miley. Es folgte ein fragwürdiger Appell an ihre Community: «Leute, es gibt da draußen auch gute Männer, du darfst einfach nicht aufgeben. Du musst dafür nicht gay sein. Ich dachte immer, ich müsste gay sein, weil alle Männer böse sind, aber das stimmt nicht.»

Sie konnte es anschließend nicht lassen, noch eine Stichelei gegen ihren Ex Liam Hemsworth (29), von dem sie seit August getrennt ist, anzufügen. «Bis jetzt habe ich erst eine gute Person getroffen, die einen Penis hat. Ihr seht ihn hier im Livestream.» Cody konnte sich dabei ein schelmisches Grinsen nicht verkneifen.

Die Reaktionen

Mit ihren Aussagen sorgte Miley für einen regelrechten Shitstorm in der LGBTQ-Community. «Man kann sich seine Sexualität – und ob man gay ist – nicht einfach aussuchen», lautet ein Kommentar von vielen. Ein anderer User kritisierte: «Miley Cyrus hat gesagt, sie sei gay geworden, einfach weil sie keinen guten Mann gefunden hat? Ich denke, so kann man sich nicht als LGBT-Befürworter bezeichnen. Das ist nicht, wie Sexualität funktioniert.»

So let be me clear she said she thought about being gay just because she didn't found a good D??Im not sure but I think that's not how you consider yourself being LGBT right?! That's not how sexuality works right??#MileyCyrus— سپهر (@archisep92) October 21, 2019

Eine andere Userin richtete ihre Bedenken in Briefform an die Sängerin. «Liebe Miley, homosexuell zu sein, ist keine Entscheidung. Ja, es gibt gute Männer mit einem Penis. Das hat jedoch absolut nichts damit zu tun, dass ich auf Frauen stehe. Grüsse von jemanden, der sich nicht dazu entschieden hat, Frauen zu mögen.»

Dear MileyBeing gay isn't a choice. Yes there are good people with dicks out there. However, that literally has 0 to do with my attraction to women. Sincerely, Someone that didn't choose to like women. #MileyCyrus— Trisha (@yourelovedbeyou) October 21, 2019

«Miley, das ist widerwärtig: zu denken, Frauen entscheiden sich dafür, gay zu sein, weil Männer Arschlöcher sein sollen. Im Ernst? Niemand entscheidet sich dazu, gay zu sein. Genauso wie ich mich nicht dazu entschieden habe, heterosexuell zu sein», twitterte diese Person.

#MileyCyrus is disgusting. Thinking people choose to be gay because guys are assholes. Really? No one chooses to be gay. I didn't choose to be straight.— Kole (@KoleAnn512) October 21, 2019

Die Rechtfertigung

Miley bekam die Diskussionen, die ihr Livestream ausgelöst hatte, natürlich mit – und entschuldigte sich dafür am Montag in einem Tweet. «Ich habe nur Unsinn über nervige Männer gesprochen», relativierte sie. «Um etwas klarzustellen: Du wählst deine Sexualität nicht aus. Man wird so geboren, wie man ist.» Es sei schon immer ihr Ziel gewesen, die LGBTQ-Community, von der sie Teil sei, zu beschützen.

Viele ihrer Follower zeigten sich daraufhin versöhnlich. «Es ist okay, ich verstehe, dass du nur einen Scherz gemacht hast», twitterte etwa ein User. Dennoch gab es nach ihrer Entschuldigung erneut kritische Stimmen. «Ich verstehe deine Absichten, aber es kam dennoch völlig falsch rüber und hat einige Menschen sich schlecht fühlen lassen. Bitte sei in Zukunft bewusster darüber, was und wie du Dinge sagst», so ein User. Ein anderer schrieb: «Solche Witze sind nicht lustig, sie verursachen Stigma um Homosexualität, was absolut nicht angebracht ist.»

(L'essentiel/mim)