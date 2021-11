Die Queen fliegt mit dem Helikopter zu ihrem Landsitz

Königin Elizabeth II. ist am Donnerstag an Bord eines Helikopters nach Sandringham gereist, wo sich ihr Landsitz befindet. Die 95-jährige Monarchin unternahm den Flug von Windsor Castle aus. Dort hatte sie sich in den letzten Wochen zurückgezogen, um sich zu erholen, nachdem sie Ende Oktober eine Nacht im Krankenhaus verbrachte und auf ärztlichen Rat hin kürzertreten musste.

Den Helikopterflug trat die Queen mit der Erlaubnis ihrer Ärzte und Ärztinnen an, wie unter anderem die britische Tageszeitung «The Telegraph» berichtet. Dies, nachdem der Buckingham Palace eigentlich erst vergangenen Freitag ein Statement veröffentlicht hat, in dem eine Ruheverordnung der Ärzte und Ärztinnen für die Königin für zwei weitere Wochen bestätigt wurde. Internationale Medien deuten die Erlaubnis des Flugs als Zeichen dafür, dass es gesundheitlich für die Queen bergauf geht.

Verzicht auf Reiten und Martinis

Dennoch ist auch der Zweck des Aufenthalts im Sandringham House in erster Linie, dass sich Königin Elizabeth weiter erholen kann. Und vielleicht stehen auch erste leichte Vorbereitungen für das traditionelle Weihnachtsfest an, das die Monarchin jedes Jahr für ihre engen Familienmitglieder dort ausrichtet. Man rechnet jedenfalls damit, dass die Queen das Wochenende auf ihrem Anwesen verbringt, das sich in der Grafschaft Norfolk befindet, dann aber wieder zurück nach Windsor reist.

Tatsächlich dürfte es ein relativ ruhiges Wochenende werden: Ihr liebstes Hobby, das Reiten, musste Queen Elizabeth II. bereits vor einer Weile aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Auch von ihrem abendlichen Drink – in der Regel einem Martini – raten die Ärzte und Ärztinnen laut «People» seit kurzem ab. «Etwas unfair, dass sie in ihrem hohen Alter eines ihrer wenigen Vergnügen aufgeben soll», kommentierte ein anonymer Freund der königlichen Familie den Ratschlag.

Öffentliche Termine nimmt die Königin in ihrer momentanen Erholungsphase nicht wahr. Sie zeigt sich jedoch optimistisch, was dieses Thema angeht. Der Palast hat kürzlich verlauten lassen: «Es bleibt die Intention der Königin, am 14. November am nationalen Gedenkgottesdienst für den Remembrance Sunday teilzunehmen.»

(L'essentiel/Angela Hess)