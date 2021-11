Charlène zieht vorerst nicht zu Fürst Albert

Am Sonntagabend stieg Fürstin Charlène im südafrikanischen Durban in den Flieger und konnte am Montagmorgen ihren Ehemann, Fürst Albert (63), sowie die beiden gemeinsam Kinder vor dem Palast in Monte-Carlo in die Arme schließen. Dort einziehen, wird sie vorerst allerdings nicht. Das bestätigt Charlènes Schwägerin, Chantell Wittstock, auf Anfrage der britischen Zeitung «Daily Mail».

Demnach sei unklar, ob die Fürstin den Palast jemals wieder zu ihrem Hauptwohnsitz machen wird. Zurzeit soll Charlène, in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung, nur wenige Hundert Meter von ihrem Ehemann und den Kindern entfernt wohnen. «Sie ist ja gerade erst zurückgekommen, also muss sich jeder erst einmal zurechtfinden», erklärt Wittstock.

Gleichzeitig stellt sie klar: Die Fürstin freue sich sehr, ihre Kinder wieder um sich zu haben, die Zwillinge wiederum seien überglücklich, dass ihre Mutter zurück bei ihnen ist. «Wir werden sehen, wo sie sich einleben wird. Aber sie wird bei ihrem Mann und ihren Kindern sein», so Wittstock weiter – möglicherweise aber eben nicht rund um die Uhr mit ihnen leben.

Die Gerüchte halten sich hartnäckig

Laut der britischen Zeitung sei es allerdings für Charlène nicht das erste Mal, dass sie aus dem Palast auszieht und sich in ihr Appartment begibt. Bereits im Januar, vor ihrer Reise nach Südafrika, soll dies der Fall gewesen sein. Nach ihrer beinahe einjährigen Abwesenheit und dem inszenierten Fototermin Anfang dieser Woche, wirft ihr Fernbleiben von der fürstlichen Residenz nun abermals einen Schatten des Zweifels auf die Beziehung der monegassischen Royals.

Allein das familiäre Zusammentreffen am Montag sorgte für Spekulationen über den Zustand der Ehe der Grimaldis und das, obwohl die Fotos davon auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts geteilt wurden.

Update zum Gesundheitszustand

Auch zum gesundheitlichen Zustand der Fürstin gibt Wittstock ein Update: «Die Behandlungen, die an Charlène durchgeführt wurden, waren erfolgreich. Aus medizinischer Sicht war sie bereit, zurückzufliegen. Mit ihrer Genesung sieht es gut aus und sie wird bald zu voller Stärke zurückfinden und Vollgas geben – doch sowas braucht seine Zeit.»

(L'essentiel/Saskia Sutter)