«Lindenstraße»-​​Star Ludwig Haas ist tot

719 Folgen war er in der beliebten Seifenoper «Die Lindenstraße» zu sehen: Ludwig Haas ist tot, wie die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf «Das neue Blatt» berichtet.

«Ludwig verspürte Druck in der Brust. Die Ärzte setzten ihm einen Stent ein. Ein paar Stunden nach dem Eingriff ging es ihm plötzlich schlechter. Nachts um drei starb er», erklärte seine Ehefrau in einem Statement. Haas sei demnach bereits in der Ostsee bestattet worden. Er wurde 88 Jahre alt.

Haas spielte in der «Lindenstraße» die Figur des Dr. Dressler. Im Dezember 2019 beging seine Figur Suizid in der Serie. Der Schauspieler war daneben in Filmen wie «Gesprengte Ketten – Die Rache der Gefangenen»" (1988), «Wie ein Licht in dunkler Nacht» (1992) und «Pétain» (1993) zu sehen.

(L'essentiel/red)