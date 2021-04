Ex behauptet, Willis Tod gespürt zu haben

Die TV-Szene steht nach dem Tod des Entertainers weiterhin unter Schock. Auch die Ursache ist weiterhin nicht gänzlich geklärt. So spekulieren einige, dass der Ballermann-Star vor seinem Ableben eine Party gefeiert habe. Andere bestreiten dies wiederum vehement.

Nun wendet sich seine Ex Jana Windolph mit einer äußerst mysteriösen Aussage an die Öffentlichkeit. Sie erzählt, auch nach ihrer Trennung noch eine besondere Verbindung zu Willi Herren gehabt zu haben. Konkret: Sie soll «gespürt» haben, als Willi gestorben ist. In der Todesnacht des Schauspielers habe sie an starken Schmerzen gelitten. «Das kuriose an der Geschichte ist eigentlich auch, dass ich am Montagabend zwischen 21 Uhr und 1 Uhr nachts solche extremen Magenschmerzen hatte», so Jana gegenüber «Prominent».

Die Ex des Entertainers vermutet nun, dass Willi Herren in dieser Zeit um sein Leben gerungen habe: «Vielleicht hätte man es auch verhindern können, wenn er nicht alleine war. Willi war ein sehr einsamer Mensch.» Und weiter: «Bei Willi war alles extrem, also es gab nichts, was er nur so halb machte. Ob Sport oder ob auf der Bühne 100 Prozent – das war auch sein Leben und so hat er auch den Konsum ausgelebt.»

(L'essentiel/slo)