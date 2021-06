TV-​​Star leidet nach Tiktok-​​Beauty-​​Hack an Sehverlust

Bei ihrer Hochzeit 2018 setzte Herzogin Meghan (39) voller Stolz ihre Sommersprossen dank einem natürlichen und frischen Make-up-Look in Szene. Seither sind die süßen Pünktchen zum absoluten Trend avanciert. Wer selbst nicht mit Freckles gesegnet ist, hilft mit diversen Methoden wie Henna, einem Augenbrauenstift oder Produkten, die speziell für natürlich aussehende Sommersprossen entwickelt wurden, nach. Bei der Australierin Tilly Whitfield ging der Selbstversuch allerdings nach hinten los.

Vergangenen August scrollte die «Big Brother»-Teilnehmerin durch Tiktok und stieß dabei auf ein DIY-Beauty-Tutorial für Sommersprossen, wie sie nun gegenüber der «New York Times» erzählt. Bei der erklärten Methode werden mit der Hilfe einer Nähnadel und temporärer Tinte die Punkte aufgetragen. In dem Clip wurde jedoch nicht angegeben, welche Art von Tinte sie verwenden solle, «also bestellte ich braune Tattoo-Farbe auf Ebay.» Bereits im Mai verriet sie auf Instagram zu mehreren Bildern ihres verwundetem Gesicht: «Ich habe mir buchstäblich Nadeln tief in meine Haut gestochen.»

Nach Selbstversuch im Krankenhaus

«Es hat überhaupt nicht weh getan, also dachte ich nicht daran, dass ich aufhören sollte», so der Reality-Star weiter. Erst später entdeckte sie, dass die gekaufte Tinte ein «gefälschtes Produkt mit hohem Bleigehalt war», so Whitfield zur «New York Times». Und dies hatte für die Australierin schwere Folgen.

Nach der Schönheitsbehandlung landete Whitfield im Krankenhaus. «Ich hatte eine Infektion. Aufgrund der Schwellung litt ich vorübergehend an Sehverlust, ganz zu Schweigen davon, dass mein Gesicht nicht wiederzuerkennen war«, erzählt sie der US-Zeitung weiter. Auf den Fotos, die sie auf Instagram gestellt habe, seien die «Vernarbungen und dunklen Pigmentierungen tief unter der Hautoberfläche» deutlich zu sehen.

Hype um virale Beauty-Trends

«Ich habe bisher 12.000 Dollar in Arztkosten investiert, um meinen dummen Fehler zu korrigieren». Ob alles abheilen wird, ist noch nicht klar. Aber Tilly weiß: «Ja, ich bin sehr dumm gewesen, da stimme ich zu.» Ihren Followerinnen und Followern möchte sie daher einen wichtigen Rat mitgeben: «Überlasst sowas den Profis!»

Wie sehr die falschen Sommersprossen gerade im Trend liegen, wird alleine auf Tiktok klar. Mehr als 107 Millionen Aufrufe existieren bereits unter #fakefreckles. Über 68’000 Beiträge sind unter dem Hashtag auf Instagram zu finden. Schon vor zwei Jahren machte die Youtuberin Naomi Jon den Fehler, kaufte ein spezielles Henna-Set auf Ebay und malte sich Sommersprossen auf.

Die Folge: Während der Anwendung fing ihr Gesicht zu brennen an. Sie machte allerdings weiter. Als fast überall Henna-Farbe war, nahm sie ein Kosmetiktuch zur Hand, um die überflüssige Paste abzuwischen und sich das Ergebnis anzusehen. Doch statt natürlicher Sommersprossen war das Gesicht der Bloggerin mit knallroten Flecken übersäht. Danach warnte sie ihre Fans ebenfalls davor, diese Methode nachzumachen.

(L'essentiel/Katrin Ofner)