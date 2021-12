Chiara Ferragni verfolgt das Pech zum Jahresende

Chiara Ferragni (34) ist aktuell überhaupt nicht zum Lachen zumute. Die italienische Influencerin und Unternehmerin befindet sich mit ihrer Familie in Isolation, weil sie und ihr Ehemann Fedez (32) anfangs dieser Woche positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die Zeit zu Hause ist jedoch gerade alles andere als gemütlich: Wie Chiara am späten Donnerstagabend in ihrer Instagram-Story verraten hat, ist in ihrer Wohnung in Mailand die Heizung ausgefallen.

«Leute. Unsere Heizung hat aufgehört zu funktionieren», schrieb die erfolgreichste Influencerin der Welt im Post und fügte ironisch an: «Was für ein wundervolles 2021.» Chiara, die mit Rapper Fedez und den beiden gemeinsamen Kindern Leone (3) und Vittoria (9 Monate) normalerweise einen vollgepackten Jet-Set-Alltag lebt, wird von den Ereignissen der letzten Tage aktuell ziemlich ausgebremst.

«Ich hasse Silvester»

Auch die Silvesterpläne der Familie fallen natürlich nun ins Wasser. Überraschenderweise ist das Chiara aber relativ egal: Für Silvesterfeierlichkeiten habe sie nicht viel übrig, erklärte sie ebenfalls am Donnerstag in ihrer Insta-Story. «Ich hasse Silvester», so Chiara. Das neue Jahr in Isolation einzuläuten, sei wohl besser als viele Silvesterfeste, die sie in der Vergangenheit gefeiert hat.

So oder so: Beinahe konstant zeigt Chiara Ferragni momentan auf Instagram ihren knapp 26 Millionen Followerinnen und Followern, wie sich ihre Familie die Zeit vertreibt, während sie zu Hause bleiben muss. Den Alltag bestreiten sie und Fedez, der mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia heißt, laut eigenen Angaben auch in der Isolation mit Gesichtsmaske.

Denn die Coronatests der beiden Kinder Leone und Vittoria sind negativ ausgefallen. «Das können wir uns auch nicht wirklich erklären», sagte Chiara am Anfang der Woche. Die negativen Testresultate des Nachwuchses seien ein Lichtblick für sie und Fedez.

(L'essentiel/Angela Hess)