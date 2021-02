Verdächtiger nach Tod von Minajs Vater gefasst

Nach dem Unfalltod des Vaters von US-Rap-Superstar Nicki Minaj hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der 70-Jährige habe Minajs Vater, nachdem er diesen mit seinem Wagen erfasst hatte, nur kurz nach seinem Befinden gefragt und sei dann weiter gefahren, ohne Hilfe zu rufen, teilte die Polizei mit.

Dem Mann sei absolut bewusst gewesen, was geschehen sei, erklärte ein Polizeisprecher. Er habe den Verletzten gesehen und sich bewusst dagegen entschieden, Hilfe zu rufen. Der Mann habe sich gestellt, als Ermittler Material von Überwachungskameras veröffentlichten, um den Unfallwagen zu identifizieren, hieß es. Der Verdächtige wurde gegen Kaution freigelassen. Er verlor seinen Führerschein und musste seinen Pass abgeben. Ein Richter ordnete an, dass er den Staat nicht verlassen darf.

Der 64-jährige Vater der Musikerin war zu Fuß auf Long Island unterwegs, als er am Freitagabend an einer Straße von dem Fahrzeug gerammt wurde. Er wurde noch in ein Krankenhaus gebracht und dort am Samstag für tot erklärt.





(L'essentiel/DPA)