Samu Haber wird wegen Kokainbesitz verurteilt

«The Voice»-Juror Samu Haber (45) ist in einen der größten Drogenfälle in der Geschichte Finnlands verwickelt. Dabei wurden im Land der Nordlichter 53 Prominente wegen Drogenbesitz oder -konsum angeklagt. Samu gab zwar damals schon zu, dass er in einer Nacht des «Ruisrock»-Festivals in Finnland eine geringe Menge an illegalen Substanzen intus hatte, bestritt die Anklage wegen Drogenbesitz jedoch vehement.

Jetzt hat das Gericht sein Urteil verkündet und den Frontmann von Sunrise Avenue für den Besitz von 0,2 Gramm Kokain schuldig gesprochen. Mit einer Geldstrafe von umgerechnet rund 5450 Euro soll er die Sache wieder gut machen.

Audioaufnahme liefert den Beweis

Der Beweis? Auf einer Audioaufnahme, die in der besagten Nacht entstanden sei, ist ein Gespräch mit einem Drogendealer zu hören. Laut finnischer Medien wurde dort von fünf Gramm gesprochen – sichergestellt wurden dann lediglich die im Urteil erwähnten 0,2 Gramm.

Am Donnerstag entschuldigte sich Samu mit einem langen Instagram-Statement auf finnisch: «Drogen zu nehmen ist ein Verbrechen und es ist falsch. Dafür eine Strafe zu verhängen, ist absolut richtig. Ich habe mich wirklich dumm angestellt und es gibt keine Ausreden. Ich werde daraus lernen. Ich entschuldige mich für mein Verhalten bei meinen Liebsten, der Band, den Partnern und allen, die mich für eine Art Vorbild halten könnten.»

(L'essentiel/Saskia Sutter)